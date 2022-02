Unwetterwarnung am Donnerstag : Bis zu 120 Stundenkilometer in Düsseldorf erwartet – Schulen und Kitas geschlossen

Düsseldorf Auch für Düsseldorf werden schwere Unwetter mit Regen und Orkanböen vorhergesagt. Daher bleiben in der Landeshauptstadt am Donnerstag neben den Schulen und Kitas auch Sportstätten und Kultureinrichtungen geschlossen.

Wegen des drohenden Unwetters mit Regen, Orkan- und Sturmböen bleiben die Schulen auf Anordnung des NRW-Schulministeriums am heutigen Donnerstag auch in Düsseldorf geschlossen. In allen Schulen sei aber eine Notbetreuung sichergestellt, teilte die Stadt am frühen Abend mit. Das NRW-Familienministerium bat Eltern, ihre Kita-Kinder möglichst daheim zu betreuen. Die Stadtverwaltung appellierte an die Träger, in den Einrichtungen möglichst eine Notbetreuung abzusichern, Kitas in Waldnähe sollten aber nach Möglichkeit ganz geschlossen bleiben.