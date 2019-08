Unwetter in NRW : Blitze und Donner über Düsseldorf - Regen in Köln

Düsseldorf/Köln Die Hitze der vergangenen Tage hat am Dienstagabend auch Gewitter nach NRW gebracht. In Düsseldorf blitzte und donnerte es heftig. In Köln kam starker Regen dazu.

Nach der Hitze kam das Gewitter - zumindest donnerte und blitzte es am Dienstagabend in Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor eine Unwetterwarnung für die Region ausgesprochen. Geregnet hat es am Abend nicht. Am Düsseldorfer Flughafen mussten trotzdem einige Starts und Landungen verschoben werden.

Foto: dpa/Martin Gerten 21 Bilder Sommer 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

In der Nachbarstadt Köln sah das anders aus. Dort regnete es zusätzlich noch. Wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet, musste das Konzert von Lauryn Hill im Tanzbrunnen unterbrochen werden.

Auch am Mittwoch soll es in Nordrhein-Westfalen laut DWD wieder heiß werden. Auf bis zu 33 Grad kann das Quecksilber klettern. Vereinzelt kann es erneut zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Windböen kommen.

(zim)