Unwetter in Düsseldorf Straße in Benrath nach Starkregen überflutet

In den kommenden Tagen wird sich an dem unbeständigen Wetter wohl erst einmal nichts ändern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müssten sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ein wechselhaftes Wochenende einstellen. Für Freitag meldet der DWD zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal kann es auch zu Unwettern kommen. Auch Sturmböen könnten in Schauer- und Gewitternähe auftreten. Die Temperaturen liegen bei bis zu 27 Grad, in Hochlagen bei bis zu 22 Grad.