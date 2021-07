Unwetter über NRW : Starkregen hält Düsseldorf weiter in Atem

Foto: dpa/Henning Schoon 25 Bilder Starkregen und Unwetter in Düsseldorf – Straßen und Keller stehen unter Wasser

Düsseldorf Auch am frühen Donnerstagmorgen ist die Unwetterlage in Düsseldorf angespannt. In der Nacht war die Feuerwehr unter anderem an der Düssel und am Marienhospital im Großeinsatz.

Das Unwetter mit massiven Starkregenfällen hält Düsseldorf weiter in Atem. Auch am frühen Donnerstagmorgen hatte sich die Lage kaum entspannt. Die ganze Nacht heulten die Sirenen in der Stadt, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) waren im Dauereinsatz. Bis zum frühen Morgen zählte die Feuerwehr insgesamt mehr als 700 Einsätze – und spricht von einem „historischen Ereignis“. Die Einsätze verteilen sich laut einem Sprecher über das gesamte Stadtgebiet.

Trotzdem stehen laut einem Feuerwehrsprecher Teile der Siedlung unter Wasser. „Das Wasser kam von allen Seiten, da gibt es irgendwann keine Möglichkeit mehr, es aufzuhalten“, sagte er am frühen Morgen. Viele Anwohner verharrten trotz der Bitte der Stadt, das Gebiet zu verlassen, in ihren Häusern. Feuerwehr und THW waren die Nacht über vor Ort, am frühen Morgen wurden laut dem Sprecher erste Kräfte zu anderen Einsätzen abgezogen. Im Laufe des Morgen sollen die ersten Keller leergepumpt und mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Einen Großeinsatz gab es auch in Pempelfort am Marienhospital: Dort traten große Mengen Wasser ins Gebäude ein. Ein Sandsackwall wurde errichtet, die Feuerwehr pumpte tausende Liter Wasser aus dem Gebäude. Um kurz nach drei Uhr war der Einsatz beendet. Auch im Düsseldorfer Süden ist die Lage teilweise dramatisch: Hier trat schon am Tag der Brückerbach über die Ufer und flutete Straßen, in der Nacht trat dann die Itter an der Hildener Straße über ihren Bachlauf.

Die Feuerwehr war die ganze Nacht über mit fast 400 Kräften im Einsatz, darunter die Berufsfeuerwehr und alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Unterstützt werden die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungs- und Servicedienst (OSD), THW und Ehrenamtlern der Düsseldorfer Hilfsorganisationen. Zur Unterstützung hatte die Stadt schon am Mittwoch THW und Bundeswehr angefordert, ob letztere wirklich Kräfte schicken wird, wird sich laut einem Feuerwehrsprecher am Donnerstag entscheiden.