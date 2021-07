Unwetter in Düsseldorf : Starkregen setzt Keller unter Wasser - Feuerwehr im Dauereinsatz

Foto: dpa/David Young 25 Bilder Starkregen und Unwetter in Düsseldorf – Straßen und Keller stehen unter Wasser

Düsseldorf Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen sorgt auch in Düsseldorf für viele Einsätze der Feuerwehr. Keller laufen voll, Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Und es ist noch mehr Regen angekündigt.

Ein Unwetter mit massiven Regenfällen zieht seit der Nacht zu Mittwoch über Düsseldorf hinweg. Wegen des Starkregens ist die Feuerwehr seit Mitternacht im Dauereinsatz. Rund 350 Einsätze verzeichnete die Leitstelle bis zum Mittag, wie Sprecher Stefan Gobbin sagte. Rund 100 Einsätze seien noch offen. Noch in der Nacht wurde die Einsatzleitstelle mit zusätzlichem Personal bestückt. Die Einsätze seien über das gesamte Stadtgebiet verteilt, Flingern, Grafenberg und die südlichen Stadtteile aber Einsatzschwerpunkte. Laut Feuerwehr kamen die ersten Notrufe aus Garath, Hellerhof und Benrath, später verschoben sich die Einsätze in Richtung Norden.

Unter anderem seien Keller vollgelaufen und Straßen überflutet worden. Menschen wurden durch das Unwetter nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Auf dem nördlichen Zubringer zur A44 stand das Wasser zeitweise rund 60 Zentimeter hoch. Die Straße wurde in der Nacht vorübergehend von der Polizei gesperrt, laut einem Sprecher inzwischen aber wieder freigegeben.

Am Morgen standen in der Tiefgarage eines Bürokomplexes am Rheinmetallplatz in Derendorf rund 40 Zentimeter Wasser. Zurzeit seien rund 40 Einsatzkräfte vor Ort und pumpten etwa 1,6 Millionen Liter Wasser aus der Tiefgarage. „Der Einsatz hier wird sicher bis zum Mittag, wenn nicht sogar bis in den Nachmittag hinein andauern“, sagt Gobbin.

Seit Mitternacht rückte die #FwDus vermehrt zu Unwettereinsätzen aus. So verzeichnet der Einsatzleitrechner bis jetzt rund 330 Einsätze in der Stadt @Duesseldorf. Weiters folgt.... — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) July 14, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zudem lief in der Nacht in einer Galerie in der Carlstadt der Keller voll. Kunstwerke mit einem Wert von rund fünf Millionen Euro waren in Gefahr – nach gut dreieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Keller von den Wassermengen befreien.

An der Klosterstraße in Stadtmitte sei ebenfalls eine Tiefgarage vollgelaufen, so Gobbin. Zudem drückte an der Toulouser Allee das Wasser einen Gullydeckel hoch, der sich verkeilte. Die Eisenbahnunterführung an der Straße Nach den Mauresköthen stand in der Nacht ebenfalls unter Wasser.

Am Morgen trat die Düssel über die Ufer, an der Altenbergstraße in Grafenberg wurde das Gelände der Graf-Recke-Stiftung überflutet. Laut Feuerwehr wird die Lage gemeinsam mit dem Umweltamt und den Stadtentwässerungsbetrieben engmaschig kontrolliert.

Am Vormittag überflutete die Nördliche Düssel die Zweibrückenstraße, die angrenzenden Häuser stehen unter Wasser. Laut Anwohnerin Daniela Potthoff steht das Wasser rund einen Meter im Keller, um 7.20 Uhr sei es gekommen: „Wir hoffen, dass das Düssel-Wasser jetzt abfließt und tun unser Bestes“, sagte sie und schleppte weiter Sandsäcke, die von den Einsatzkräften gebracht wurden.

Der Stadtentwässerungsbetrieb war mit 450 Sandsäcken gekommen, die Feuerwehr war mit circa 20 Fahrzeugen und ebenfalls Sandsäcken vor Ort. Daniela Potthoff rief in ihrer Verzweiflung selbst noch das THW an: „Kommen Sie und helfen uns, uns schwimmen die Häuser weg.“

Am Mittag konzentrierten sich die vielen Helfer nicht mehr auf die Zweibrückenstraße, sondern eher auf die Straßen in der Umgebung, damit diese nicht auch noch untergingen. Man versuchte in den Nebenstraßen die Kanalisation zu entlasten, um Schlimmeres zu verhindern. Sandsäcke wurden auf Gullys gelegt, damit das Wasser nicht hochgedrückt wird.

Doch das Wasser verschonte auch die Anlage des DSC 99 und die Kleingartenanlage an der Diepenstraße nicht. Beim DSC standen sowohl die Plätze als auch die Halle unter Wasser.

In Benrath erreichte der Wasserstand der Itter am Morgen fast die Brücken, wie ein Anwohner berichtete. An der Hildener Straße/Ecke Buchholzer Busch trat ein Bach über die Ufer und überschwemmte eine Bushaltestelle.

Und die Regenfälle könnten anhalten: Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt für Düsseldorf noch bis Donnerstagmorgen, der DWD rechnet mit Niederschlagsmengen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter – „in Staulagen werden Mengen bis 160 Liter erreicht.“