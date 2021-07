Unwetter in Düsseldorf : Starkregen setzt Keller unter Wasser - Feuerwehr im Dauereinsatz

Düsseldorf Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat auch in Düsseldorf für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Keller liefen voll, Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Und es könnte noch mehr Regen kommen.

Am Morgen gab es für die Feuerwehr in der Landeshauptstadt noch drei größere Einsatzschwerpunkte. Am Rheinmetallplatz in Derendorf steht laut Gobbin in einer Tiefgarage rund 40 Zentimeter Wasser. „Der Einsatz hier wird sicher bis zum Mittag, wenn nicht sogar bis in den Nachmittag hinein andauern“, so Gobbin. Zudem sei in einer Galerie in der Carlstadt der Keller vollgelaufen und Kunstwerke mit einem Wert von mehreren Millionen Euro in Gefahr gewesen. An der Klosterstraße in Stadtmitte sei ebenfalls eine Tiefgarage vollgelaufen.