Historisches Hochwasser in Düsseldorf : Stadt sperrt Wege des Stadtwalds wegen Erosionsrinnen

Düsseldorf Das Wetter hat auch in Düsseldorf viele Einsätze verursacht, die Stadt spricht von einem historischen Hochwasser. Die anhaltenden starken Regenfälle haben tiefe Erosionsrinnen in zahlreiche Wege im Stadtwald gespült.

Einsätze Bereits in der Nacht lief in einer Galerie in der Carlstadt der Keller voll. Kunstwerke mit einem Wert von rund fünf Millionen Euro waren in Gefahr – nach gut dreieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Keller von den Wassermengen befreien. Am Morgen standen in der Tiefgarage eines Bürokomplexes am Rheinmetallplatz in Derendorf rund 40 Zentimeter Wasser. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und pumpte etwa 1,6 Millionen Liter Wasser aus der Tiefgarage. An der Klosterstraße in Stadtmitte sei ebenfalls eine Tiefgarage vollgelaufen, berichtete Sprecher Stefan Gobbin. Zudem drückte an der Toulouser Allee das Wasser einen Gullydeckel hoch, der sich verkeilte. Die Eisenbahnunterführung an der Straße Nach den Mauresköthen stand unter Wasser. Am Morgen trat die Düssel über die Ufer, an der Altenbergstraße in Grafenberg wurde das Gelände der Graf-Recke-Stiftung überflutet. In Benrath erreichte der Wasserstand der Itter am Morgen fast die Brücken, wie ein Anwohner berichtete.