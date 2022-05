Unwetter in Düsseldorf : Erneut Warnungen vor schweren Gewittern

Autos fahren am Freitag auf der überfluteten B7 in Hubbelrath. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Wie die vergangene Woche aufgehört hat, beginnt die neue: mit Warnungen vor schweren Gewittern auch in Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst schließt auch das erneute Auftreten von Tornados in NRW nicht aus.

Die Woche in Düsseldorf startet, wie die vergangene aufgehört hat: mit einer Warnung vor schweren Gewittern. Ab Montagmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermehrt mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Zudem bestehe weiterhin ein geringes Risiko für Tornados. Der DWD könne, wie bereits am Freitag, am Mittag wieder Unwetterwarnungen für verschiedene Landkreise in NRW herausgeben, sagte ein Meteorologe.