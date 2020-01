Kostenpflichtiger Inhalt: Unterwegs mit einem Entrümpler : Ein Leben leergeräumt

Joachim Mohns trägt die Kisten aus der Wohnung von Frau Wirtz raus. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Jeden Tag betreten Fremde irgendwo in NRW eine Wohnung, weil die Bewohner verstorben oder in betreute Einrichtungen gezogen sind. In wenigen Stunden landen Erinnerungen aus Jahrzehnten auf dem Müll – oder dem Flohmarkt. Unterwegs mit einem Entrümpler.