Schule in Düsseldorf : Gesamtschule kann ab Dienstag wieder öffnen

Flingern Zwar sind mehrere Räume nach einem Wasserschaden derzeit nicht nutzbar, wegen mehrerer Klassenfahrten führt das aber nicht zu einem Unterrichtsausfall.

Nach einem Wasserschaden im zweiten Obergeschoss, ausgelöst durch einen defekten Wasserschlauch, blieb die Maria-Montessori-Gesamtschule an der Lindenstraße in Flingern am gestrigen Montag geschlossen. Im Verlauf des gestrigen Tages fand dann eine Begehung statt. Daraufhin teilte das Schulverwaltungsamt mit, dass die Schule nur für die Erstellung dieser detaillierten Schadensdiagnose und den eingeleiteten Sofortmaßnahmen für den Unterricht vollständig geschlossen bleiben musste. „Das Schadensbild umfasst mehrere beschädigte Deckenplatten sowie die Raumbeleuchtung in der Lehrküche. Einzelne Räume stehen daher bis zu ihrer Sanierung nicht zur Verfügung, was aufgrund diverser Klassenfahrten derzeit allerdings zu keinem Unterrichtsausfall führt“, heißt es von der Verwaltung.