Spenden in Düsseldorf Beschäftigung für Kinder und Kampf gegen die Armut

Kampf gegen Armut Die von Unternehmensinhaber Josef Klüh ins Leben gerufene Initiative „Wir für Düsseldorf“ stellt in diesem Jahr das Thema Armut in den Mittelpunkt. Vier in diesem Bereich engagierte Vereine erhielten von dem Multidienstleister für ihre Arbeit Spenden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Ausgesucht wurden sie von einer Jury, zu der neben Josef Klüh auch Vera Geisel und Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven gehörten. Eine Zuwendung in Höhe von jeweils 6250 Euro erhielten die Düsseldorfer Tafel und die Vereine „Grenzenlos“, „Kulturliste Düsseldorf“ und „Flingern mobil“. „Wir haben einen Zuwachs an Kunden von mehr als 60 Prozent“, sagt Eva Fischer von der „Düsseldorfer Tafel. Der Verein „Grenzenlos“ betreut 18.000 Menschen pro Jahr, Bedürftige erhalten dort eine preiswerte Mahlzeit. Die „Kulturliste Düsseldorf“ ermöglicht Menschen an oder unter der Armutsgrenze Kulturerlebnisse – in den elf Jahren der Vereinsgeschichte konnte der Verein 45.000 Kulturbesuche vermitteln. „Flingern mobil“ will mit der Spende den Laden „Fairkauf“ unterstützen.