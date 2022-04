„Düsseldorfer Tage der Beruflichen Orientierung“ : Unternehmen werben um Auszubildende

Düsseldorf Rund 1300 Schüler werden die „Düsseldorfer Tage der Beruflichen Orientierung“ nutzen. Am Freitag war Start der Angebote bei Konecranes.

Die Pandemie hat das Nachwuchsproblem bei den Ausbildungsbetrieben verstärkt. „Inzwischen kommen rund 1,3 freie Ausbildungsplätze auf jeden Azubi in Düsseldorf. In Gelsenkirchen sind es beispielsweise gerade mal 0,5“, sagt Michael Grütering, Geschäftsführer der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände. „Die Unternehmen müssen jetzt die Azubis suchen, nicht mehr andersherum.“ Dabei helfen sollen die 9. „Düsseldorfer Tage der Beruflichen Orientierung“, die am Freitag in der Werkhalle der Firma Konecranes eröffnet wurde und noch bis 7. April läuft.