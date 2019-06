Bahnhöfe in Düseldorf : 28 Millionen für Gerresheimer Bahnhof

Dunkel, eng, für viele ein Angstraum: Seit 2010 gibt es Ideen für den Umbau der Unterführung, die unter dem S-Bahnhof Gerresheim verläuft. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Gerresheim Seit den ersten Planungen für eine neue Unterführung 2010 haben sich die Kosten verdreifacht. Dafür sorgt vor allem ein Bodengutachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Sie ist eines der wichtigsten Projekte im Stadtteil, immer wieder Thema in den Sitzungen der Bezirksvertretung 7: die Unterführung am Bahnhof Gerresheim. Eng, dunkel, für viele ein Angstraum. Deshalb hatte es schon 2010 einen Planungswettbewerb gegeben zur „Schaffung einer qualitätsvollen barrierefreien Verbindung zwischen den Bereichen südlich und nördlich der Bahngleise“. Ein Konzept wurde erarbeitet, Kosten errechnet, der Rat der Stadt Düsseldorf fasste am 11. Juli 2013 den Bedarfsbeschluss. Viele Details mussten mit der Bahn als Grundstückseigentümerin und Vorhabenträgerin abgestimmt werden. Jetzt, neun Jahre später, ist klar: Statt einst 9,5 Millionen Euro wird der Umbau voraussichtlich 28 Millionen Euro kosten, die – sollte der VRR das Projekt nicht fördern – komplett die Stadt tragen müsste. „Geld, das wir auch für andere wichtige Projekte einsetzen könnten“, findet Julian Deterling von der FDP, zumal die Kosten noch höher ausfallen könnten – „die durchaus mögliche Varianz zwischen Kostenschätzung und Kostenfeststellung kann im Zuge der Planungsfortschreibung und -vertiefung bis zu 30 Prozent betragen“, heißt es in der Vorlage zur Änderung des Bedarfsbeschlusses. Für Deterling ein Trauerspiel. Grund für die Kostenexplosion ist eine Bodenuntersuchung vom August 2018. Darin kommt ein Gutachter zum Ergebnis, dass für das Bauvorhaben auf einem großen Areal das Grundwasser abgesenkt werden müsste, um einen Tunnel unterhalb der Gleise „durchpressen zu können“, wie es Torsten Höfig vom Amt für Verkehrsmanagement erklärt. Eine solche Grundwasserabsenkung sei aber wegen der Grundwasserverunreinigung rund um das benachbarte Glashüttengelände kritisch zu bewerten, „eine Verschleppung durch die Absenkung zwingend zu vermeiden“, heißt es in dem Gutachten. Außerdem bestünde durch eine großflächige Entwässerung die Gefahr für angrenzende Wohngebiete, dass sich Gebäude senken könnten.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt alternative Verfahren erarbeitet: „Es gibt die Möglichkeit, das Grundwasser zu vereisen, eine Kühlflüssigkeit in den Boden einzulassen und eine Art Kiste für den Tunnel einzubauen“, sagt Höfig. Oder aber man injiziere Beton in den Boden, um daraus wasserdichte Betonwände zu errichten. Ein Plus von rund acht Millionen Euro würde das alternative Verfahren ausmachen.