Reycling in Düsseldorf Warum die Unterfluranlage in Unterbach nicht in Betrieb geht

Container für Altglas oder Papier verschwinden zunehmend aus dem Stadtbild Düsseldorfs, sie werden sukzessive durch unterirdische Varianten ersetzt. Das ist allein schon deswegen von großem Vorteil, da damit überquellende Behälter und zugemüllte Bürgersteige damit ebenfalls immer seltener werden. In Unterbach gibt es auch eine solche Anlage – und zwar seit rund einem Jahr. Nur in Betrieb genommen wurde sie bis heute nicht – und Anwohner der Gerresheimer Landstraße, insbesondere Neubürger des neuen und schicken Wohnviertels Im Hochfeld, wo sich die Container am Straßenrand befinden, wundern sich, warum das wohl so ist.