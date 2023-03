In der Galerie Wundersee trifft Realität auf Künstliche Intelligenz Der Blick für das Detail wird geschärft

Andreas Vogt hat das Thema Zukunftsviertel wörtlich genommen und eine Baustelle abgelichtet. „Ich hatte meine Spiegelreflex dabei und auch eine Digitalkamera. Aber am Ende habe ich dann doch nur mit dem Handy fotografiert“, gibt der Kölner Einblick in seine Vorgehensweise. Wie fast alle, die ihre Aufnahmen in der Galerie Wundersee zeigen, ist er Hobbyfotograf. Es macht ihm Spaß mit seiner Kamera auf Entdeckungstour an Orte zu gehen, die er noch gar nicht kennt.