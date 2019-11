Kostenpflichtiger Inhalt: Opfer könnten Kinder sein : Viele Fragen nach Polizei-Einsatz auf Campingplatz in Düsseldorf

Auf dem Campingplatz am Unterbacher See, auf dem die Polizei zwei Wohnwagen durchsucht hat, steht ein Skateboard. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Foto: Christoph Reichwein

Exklusiv Düsseldorf Ein Einsatzkommando der Polizei hat auf einem Campingplatz am Unterbacher See in Düsseldorf zwei Wohnwagen durchsucht und zur weiteren Spurensicherung abschleppen lassen. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.