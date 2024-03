Freizeit in Düsseldorf Unterbacher See: Neue Tretboote zum Saisonstart

Die Saison 2024 am Unterbacher See startet zu Beginn der Osterferien mit der Öffnung der beiden Campingplätze am Nord- und Südstrand. Auch die fünf Hausboote mit ihren gemütlichen Einraum-Apartments und der Terrasse zum See wurden wieder herausgeputzt und warten auf die Erholungssuchende. Buchungen nehmen die Campingplatzrezeption und die Verwaltung entgegen.