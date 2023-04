Unterbacher See in Düsseldorf Die Saison in den Strandbädern ist eröffnet

Info

Zum Schnuppern Die Segelschule Unterbacher See und der Bootsverleih laden am 1. Mai zum Tag der offenen Tür ein. Von 13 bis 17 Uhr wird ein umfangreiches Programm rund ums Segeln geboten. Die Segellehrerinnen und Segellehrer zeigen, wie es funktioniert. Familien können mit bis zu vier Personen auf den Polyvalken in See stechen. Die Jugendausbilder nehmen die kleinen Gäste in der Optimisten-Jolle mit.

Im Programm Außerdem im Angebot: Glücksrad – Preise für Jung und Alt (Beispiele: Tretbootfahrten, Minigolf, Strandbadeintritt, Schnupperstunde, Grillplatz); Demonstration: Kentern und wiederaufrichten – im Hafenbecken; Rückwärtssegeln, Auslösen einer Automatikweste, Informationsstände.