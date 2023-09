Freibäder in Düsseldorf Saisonfinale am Unterbacher See – aber der Bus fährt nicht mehr

Trotz besten Badewetters ist es am Wochenende kaum noch möglich, draußen schwimmen zu gehen. „Geschlossen“ steht auf der Internetseite der städtischen Bäder hinter sämtlichen Standorten. Das Strandbad Lörick öffnet am Samstag von 10 bis 16 Uhr nur zum Hundeschwimmen. Immerhin steht parallel noch das „Abschwimmen“ in Kaiserswerth (Flossen weg) auf dem Programm, ab 11 Uhr mit freiem Eintritt und Trödel. Darüber hinaus hat nur noch das Strandbad Süd des Unterbacher Sees geöffnet, am Sonntag gibt es sogar nur noch dort eine Abkühlung (geöffnet ist von 11 bis 18.30 Uhr, letzter Einlass 17.30 Uhr, Badeschluss 18 Uhr.)