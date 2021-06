Bäder in Düsseldorf : Unterbacher See eröffnet die Strandbad-Saison

Am Unterbacher See wird die Freibad-Saison am Sonntag, 6. Juni, eröffnet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Unterbach 3000 Menschen dürfen ab Sonntag, 6. Juni, gleichzeitig in das Strandbad Nord, sogar 6200 in das Strandbad Süd. Die Bäder stehen den Besuchern täglich von 10 bis 19.30 Uhr zur Verfügung.

Die Tret- und Segelboote sind zu Wasser gelassen, die Campingplätze in Betrieb – und auch die beiden Strandbäder samt FFK-Gelände (Strandbad Süd) am Unterbacher See werden jetzt geöffnet. Coronabedingt mit mehr als einem Monat Verzögerung beginnt am morgigen Sonntag die Strandbad-Saison 2021. Die Bäder stehen den Besuchern täglich von 10 bis 19.30 Uhr zur Verfügung, auch die Liegewiesen und Strandbereiche dürfen genutzt werden. Neben der Barzahlung an den Kassen bietet der Zweckverband den Kunden die Möglichkeit, Eintrittskarten online über die Internetseite unterbachersee.ticket.io/ zu kaufen.