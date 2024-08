Gastronomie in Düsseldorf Ein letzter Sommer am See

Was damals klappte, dürfe sich in Delics Augen auch heute gerne wiederholen. „Gemeinsam mit der Stadt und dem Zweckverband Unterbacher See suchen wir schon nach einem Nachfolger“, sagt er. Details dürfe er keine nennen, nur so viel: „Wichtig ist mir, dass die Vielfalt am Unterbacher See bleibt.“ Wünschenswert wäre, wenn ein möglicher neuer Pächter das Gebäude mit Inventar übernehmen würde. „Da habe ich damals einiges investiert“, sagt Delic. Und: Nicht nut der Biergarten steht zum Verkauf, auch das von Delic betriebene Büdchen ist Teil des Paketes. Ein Verkauf, Abriss der Gastronomie und anschließender Neubau sei dagegen schwierig – schließlich müsse dann eine neue Baugenehmigung im Naturschutzgebiet her. Und das sei gar nicht so einfach.