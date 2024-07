Gärtnern in der Großstadt Aus Brachflächen werden Nutzgärten

Der Unterbacher See ist für die Menschen in Düsseldorf ja ein wichtiges Naherholungsgebiet. Die Flächen drumherum sind größtenteils Naturschutzgebiet, weisen jedoch auch weniger schöne Flecken auf. Jeder, der über die Straße Am Kleinforst in Richtung Südstrand unterwegs ist, wird den eher verwahrlost wirkenden Streifen auf der dem See abgewandten Seite kaum übersehen. Das ändert sich nun zumindest auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Grundstück am Ende der Straße nahe dem Parkplatz. Das gehört schon seit 2018 dem Unternehmen Gardenio Grundbesitz aus Meerbusch, das hier ein konkretes Ziel verfolgt, welches nach knapp zweijährigen Verhandlungsgesprächen mit der Stadt jetzt umgesetzt werden soll: Es entstehen sogenannte Nutzgärten, insgesamt 80 Parzellen mit einer Größe von jeweils 200 Quadratmetern.