Initiative im Sozialausschuss : Stadt wird neue Kampagne gegen Einsamkeit auf den Weg bringen

Düsseldorf Das Motto des Projekts lautet „Heute schon die Nachbarn gesehen?“. Besonders aktiv ist bei diesem Thema der Seniorenrat. Er hat einen eigenen Arbeitskreis eingerichtet.

Politiker, Sozialverbände und Seniorenräte waren sich am Mittwoch im Sozialausschuss einig: In Düsseldorf gibt es immer mehr einsame Menschen. Nicht nur, aber ganz besonders ältere Menschen sind betroffen. „Mitarbeiter aus den ,Zentren plus’ geben uns entsprechende Rückmeldungen, es besteht Handlungsbedarf“, sagte Awo-Geschäftsführerin Marion Warden am Rande der Sitzung. Die Schwierigkeit dabei: Viele Betroffene suchen keine Hilfe, weil sie sich selbst nicht zu den Einsamen zählen. Eine auf Initiative des Ampel-Bündnisses einstimmig auf den Weg gebrachte Kampagne soll nun für Abhilfe sorgen. „Heute schon die Nachbarn gesehen?“ lautet der Arbeitstitel. Eine programmatische Überschrift, die die Richtung weist.