Gehälter in der Pflege Mehr als 60.000 Euro in der Pflege sind in Düsseldorf möglich

Bewerber in den Sana-Kliniken in Benrath und Gerresheim werden darüber informiert, dass sie nach Konzerntarifverträgen entlohnt werden. Dazu gibt es Sportangebote wie Yoga und Fußball, Darmkrebsvorsorge, Rückenschule, Grippeschutzimpfungen und Massagen. Das St. Martinus-Krankenhaus zeigt im Bewerbungsbereich bei den einzelnen Angeboten die Grundvergütung der jeweiligen Stelle laut Tarifvertrag. Daraus ergibt sich aber nicht das volle Jahresgehalt, weil Wochenenddienste und Schichtarbeit in der Pflege so selbstverständlich sind wie der Kittel. In den Karriereportalen der anderen Düsseldorfer Krankenhäuser wird ebenfalls über den geltenden Tarif und weitere Sonderzahlungen oder Vorteile informiert.