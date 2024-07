Zulassungspanne an Universitäten Heine-Uni stellt rund eine Million für zusätzliche Studierende zur Verfügung

In den Sozialwissenschaften waren es 317 für 180 eigentlich verfügbare Plätze. Einer, der von den Auswirkungen berichten kann, ist Dominik Budych. Er war Mitglied der SoWi-Fachschaft, ist stellvertretender AStA-Vorsitzender und spricht für die Juso-Hochschulgruppe. „Es ist jetzt einfach voller“, sagt Budych. „Wo man früher mit 20 Studierenden gearbeitet hat, sitzen jetzt auf einmal 30 bis 40.“ Den Fakultäten – und auch der Uni-Leitung – könne dabei kein Vorwurf gemacht werden. „Die Institute leisten, was sie können“, so der Jungsozialist. Für die Lehrenden sei die Situation ebenso schwierig, wie für die Studierenden: „Die Kollegen müssen sich um mehr Personen kümmern, mehr Prüfungen abnehmen.“ Das bedeute einen deutlich größeren zeitlichen Aufwand, der die Einzelbetreuung der Seminarteilnehmenden erschwere. „Nicht verhandelbar“ sei das Erhalten der Lehrqualität, so Budych. Deshalb müsse die Uni alles tun – auch wenn schon viel getan werde – um mehr weitere Geldquellen aufzutun. Elementar sei mit Blick in die Zukunft außerdem, dass ein Abschluss in der Regelstudienzeit möglich sei.