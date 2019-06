Studierende laden Jens Spahn ein : Spahn kommt zur Diskussion an die Heine-Uni

Spahn kommt zur Diskussion an die Heine-Uni

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am 1. Juli an der Heine-Universität einen Vortrag halten. Anschließend kann mit ihm dann diskutiert werden. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister soll es auch um Themen gehen, die das Studium betreffen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Jens Spahn ist bekannt für seine umstrittenen Vorstöße. Ob Impfpflicht gegen Masern, drastischer Umbau der Organspende oder Reform der Krankenkassen: Der Bundesgesundheitsminister (CDU) schiebt ein strittiges Vorhaben nach dem anderen an. Jüngst erst kündigte er an, die sogenannte Konversionstherapie für Homosexuelle verbieten zu wollen. Damit bietet der Mann aus dem Westmünsterland immer genügend „Stoff“ für eine hitzige Debatte.

Am 1. Juli gibt es die Gelegenheit, direkt mit dem Minister über seine Ansichten und Gesetzesvorstöße zu sprechen und zu diskutieren. Unter dem Titel „Gesundheitspolitik mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn“ wird der Bundesminister erst einen Vortrag halten, danach wird die Diskussion eröffnet. Medizin- und Psychologiestudierende, aber auch Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität und Uniklinik wollen dann mit ihm auch über Themen sprechen wie die (Um-)Gestaltung des praktischen Jahres in der Ärzteausbildung, Zulassungshürden für „Orphan Drugs“, die Prävention von nicht-infektiösen Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes und Bluthochdruck und die Reform des Psychotherapeutengesetzes.

Mit der Veranstaltung soll Studierenden der Heinrich-Heine-Universität vor allem die Politik nähergebracht werden. Organisiert wird sie vom RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) an der Uni Düsseldorf und der Jungen Union Düsseldorf-Nord. Für die Vorlesung und Diskussion sind 1,5 Stunden am Montag, 1. Juli,vorgesehen. Veranstaltungsort ist das Gebäude 23.01 (Hörsaal 3A) auf dem Campus. Externe Besucher sind auch eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Interesse ist allerdings groß, die Raumkapazitäten begrenzt: Knapp 600 Personen haben auf der Facebook-Veranstaltungsseite der Organisatoren bereits ihr Interesse an dem Termin geäußert. Semiha Ünlü