Im Wettbewerb um Fachkräfte Uni Düsseldorf bietet 20 Kita-Plätze für Kinder von Mitarbeitern

Gleichzeitig benötigen aber bei weitem nicht alle Uni-Beschäftigten mit Kind dieses Angebot, betonten die Beteiligten. Es werde vorrangig von denen in Anspruch genommen, die neu in die Stadt kommen und dann einen Platz suchen. „Wer schon lange in Düsseldorf wohnt und die Kitas in der Nähe kennt, braucht das Angebot in der Regel nicht“, erklärt Goch.