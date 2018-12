Superschnelles Internet: Düsseldorf wird Gigabit-Stadt

Düsseldorf Die Landeshauptstadt wird nach Bochum und Frankfurt dritte Stadt Deutschlands, in der der Kölner Kabel-Netzbetreiber Unitymedia Online-Anschlüsse mit einem Übertragungstempo von bis zu einem Gigabit pro Sekunde anbietet.

Rund 320.000 Haushalte werden das Angebot nutzen können. Das erklärt Unitymedia-Chef Winni Rapp unserer Redaktion. „Wir wollen zeigen, dass Kabel die erste Wahl ist, wenn es um den Gigabit-Netzausbau in Deutschland geht“, sagt er, „als NRW-Landeshauptstadt und wegen der sehr internetaffinen Bevölkerung haben wir uns für Düsseldorf als nächste Stadt entschlossen.“

Das Vorpreschen in Düsseldorf hat auch den Zweck, Stärke gegenüber dem künftigen Eigentümer Vodafone Deutschland zu zeigen, der hier seine Zentrale hat. Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern hat angekündigt, Unitymedia für mehrere Milliarden Euro übernehmen zu wollen, was die Kartellbehörden aktuell prüfen.„Wir begrüßen es, wenn Unitymedia und Vodafone zusammengehen wollen“, sagt Rapp, „Mobilfunk ist eine exzellente Ergänzung zu unserem Kabel-TV- und Internetangebot.“

Für Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter würde sich mit der Integration von Unitymedia ein Traum erfüllen: Er könnte die Telekom bundesweit in allen Städten Deutschlands mit überlegenen Online-Anschlüssen per Kabel-TV- attackieren, wogegen er bisher Kabel-Anschlüsse nur im Gebiet der vor wenigen Jahren übernommenen Kabel-Deutschland hat. Rapp: „Aktuell konkurrieren wir zwar noch um jeden Kunden. Aber nach einem Zusammenschluss könnten unsere Kunden von neuen konvergenten Plattformen und Angeboten eines national agierenden Unternehmens profitieren.“

Rapp macht im Gespräch klar, dass die 2700 Mitarbeiter zählende Unitymedia innerhalb des künftigen Konzernes von rund 16.000 Mitarbeitern nicht nur Anhängsel sein will. „Wir sind sehr daran interessiert, uns einzubringen, damit die vielen Errungenschaften und Stärken unseres Unternehmens, also insbesondere die Mitarbeiter und unsere Innovationsfreude, erhalten bleiben.“

Dabei meint Rapp, dass der große Partner von Projekten von Unitymedia lernen könne. Unitymedia rüstet Busse der Rheinbahn in Düsseldorf mit W –Lan auf, ebenso viele Schulen. Jetzt bietet Unitymedia den Kunden kleine Geräte an („Connect-Booster“), mit denen sie das Internetsignal im ganzen Haus über die Stromleitungen an weitere W-Lan-Router leiten können . „Das sind Projekte, mit denen wir uns vorne sehen. Entscheidend ist die Zufriedenheit der Kunden“, sagt er, „und da haben Befragungen ergeben, dass sehr viele Leute auch im Schlafzimmer und möglichst einfach einen optimalen Internetempfang haben wollen.“