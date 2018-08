Gsundheitswesen: Uniklinik-Streikende protestieren vor Staatskanzlei

Am Donnerstagvormittag ziehen die Streikenden von der Uniklinik zur Staatskanzlei. Sie wollen, dass Ministerpräsident Armin Laschet sich in den Konflikt um eine Entlastung des Pflegepersonals einmischt.

(nic) Im Tarifstreit an der Uniklinik wollen jetzt auch die Streikenden Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zu einem Eingreifen bewegen. „Die Landesregierung ist verantwortlich für die Aufsicht der Uniklinik“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Stephanie Peifer. „Deshalb fordern wir den Ministerpräsidenten auf, auf die Klinikleitung einzuwirken, endlich zu ernsthaften Verhandlungen zu kommen.“ Zuvor hatten sich auch die Klinikdirektoren in einem Offenen Brief an Laschet gewandt.