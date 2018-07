Uniklinik schränkt Blutspenden wegen des Streiks ein

Gesundheitswesen : Streik: Uniklinik schränkt Blutspenden deutlich ein

Der Streik an der Uniklinik, hier eine Demonstration im Juni, geht weiter. Foto: Nicole Lange

Der Ausstand am größten Düsseldorfer Krankenhaus ist am Montag fortgesetzt worden. Die Blutspende ist am Dienstag nur vier Stunden lang geöffnet.

Wegen des Streiks an der Uniklinik (UKD) ist die Zahl der Blutspenden dort deutlich eingeschränkt worden. „Das Wohl der Blutspender muss natürlich gesichert sein“, sagt Uniklinik-Sprecherin Susanne Blödgen: „Wenn nicht genug Personal da ist, das sich um die Menschen kümmern kann, muss man da weniger machen.“ Heute ist die Vollblutspende am UKD nur von 9 bis 13 Uhr geöffnet, mögliche Spender werden gebeten, sich täglich neu nach den Öffnungszeiten zu erkundigen. Erschwerend kommt hinzu, dass im Sommer ferien- und wetterbedingt ohnehin stets weniger Blut gespendet wird als während der kühleren Monate.

Etwa 400 Mitarbeiter beteiligten sich laut Verdi an dem Ausstand, die Uniklinik beziffert die Zahl nach wie vor auf etwa 250. Nur 13 von 30 Operationssälen seien aktuell in Betrieb, so die Klinik-Sprecherin. Größere Auswirkungen hat der Streik nach ihren Angaben außerdem erneut auf die Essensausgabe und den Patiententransport.







