Medizin und Forschung : Uniklinik freut sich über Neubau – will aber noch mehr

Düsseldorf Uniklinik und Uni nutzen das 23 Millionen Euro teure Forschungszentrum II bereits. Das Krankenhaus pocht auf weitere Mittel vom Land: Einige Bauten auf dem Gelände sind marode.

„Die kurzen Wege fördern den fachlichen Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und unsere Studierenden haben einen zentralen Anlaufpunkt auf dem UKD-Campus für ihre Anliegen“, lobte der Dekan. Die Ministerin erklärte, das Zentrum schaffe beste Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Düsseldorf – „von zuverlässiger Krankenversorgung über die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten bis hin zu medizinischer Spitzenforschung“. Die Idee des Gebäudes entspreche somit den Empfehlungen des Wissenschaftsrats, die interdisziplinäre und strategische Vernetzung in der Forschung weiter voranzutreiben.

Der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik, Frank Schneider, bezog sich ebenfalls auf den Wissenschaftsrat – um auf den hohen baulichen Investitionsbedarf hinzuweisen, den dieser bei Düsseldorfs größtem Krankenhaus festgestellt hatte. In der Stellungnahme des Gremiums hatte es geheißen, Klinik und Land sollten dafür gemeinsam ein Konzept entwickeln. Schneider lobte vor diesem Hintergrund den Neubau des Forschungszentrums, fügte aber an die Ministerin gewandt hinzu: „Wir wollen noch viel mehr haben.“ So gebe es noch einige marode Gebäude auf dem Klinik-Gelände: „Ich bin sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren viele Einweihungen hier haben werden.“ Es sei wichtig, das Klinikum als „Standort im Aufbau“ zu betrachten – dieser Aufbau müsse weitergehen.