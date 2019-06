Ärger an Krankenhaus in Düsseldorf : Uniklinik zeigt Personalrats-Mitglied an

Ärger an Krankenhaus in Düsseldorf

Düsseldorf Die Personalrätin soll Bewerbern gedroht haben, sie könnten nur als Verdi-Mitglied eingestellt werden. Zudem wird ihr vorgeworfen, Geschenke angenommen zu haben. Die Gewerkschaft hat gegen die Anzeige und die Kündigung der Frau protestiert.

Verdi hat in einem Schreiben an die Belegschaft, das unserer Redaktion vorliegt, gegen Anzeige und Hausverbot protestiert. In einem Brief an den kaufmännischen Vorstand der Klinik forderte Verdi zudem, den Kündigungsversuch gegen die Personalrätin zurückzunehmen. Über diese hieß es, sie habe sich als Verdi-Vertrauensfrau immer für gute Arbeitsbedingungen eingesetzt und für einen fairen Umgang im Betrieb gestritten. Verdi sprach von einem „Angriff auf den gesamten Personalrat“.