Uniklinik Düsseldorf und Essen: Schlichtung führt zur Einigung - Entlastung für Personal

Düsseldorf Vier Tage lang saßen die Schlichter im Tarifkonflikt an den Unikliniken Düsseldorf und Essen zusammen. Am Freitag haben sie eine Einigung erzielt.

Das größte Düsseldorfer Krankenhaus wurde seit Februar 2017 an über 50 Tagen bestreikt, über 3000 Operationen mussten verschoben oder an anderen Kliniken durchgeführt werden, bei der Notaufnahme kam es zu Einschränkungen. Auch an diesem Freitag will Verdi den Streik fortsetzen.