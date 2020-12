Uniklinik Düsseldorf : Studie für Therapien von Risikopatienten startet

Der Haupteingang des Universitätsklinikums in Düsseldorf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die Studie soll ermitteln, welche therapeutischen Möglichkeiten ein Fortschreiten der Covid-19-Erkrankung verhindern können, um die Rate an schweren Verläufen bei Risikopatienten zu reduzieren. Dafür werden Teilnehmer gesucht.

Das Universitätsklinikum Düsseldorf sucht Teilnehmer für eine Studie, die sich mit Therapien für Covid-Risikopatienten beschäftigt. Für die frühe Phase der Infektion stehen bisher keine Therapien zur Verfügung. In der Studie wird die Wirksamkeit des Blutplasmas von Menschen, die die Erkrankung überstanden und Antikörper gebildet haben (Rekonvaleszentenplasma), oder ein Medikament, das das Eindringen des Virus in die Körperzellen hemmen soll, mit einer Standardtherapie beziehungsweise Placebo verglichen.

Während etwa 80 Prozent der infizierten Personen einen milden Verlauf der Erkrankung durchmachen, steigt die Rate an schweren Krankheitsverläufen mit zunehmendem Alter und Vorerkrankungen an. Die Studie soll ermitteln, welche therapeutischen Möglichkeiten ein Fortschreiten der Covid-19-Erkrankung verhindern können, um die Rate an schweren Verläufen bei Risikopatienten zu reduzieren. Die Studienteilnehmer werden hierfür innerhalb von drei Tagen nach positivem Covid-Nachweis und innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn nach dem Zufallsprinzip einer der zwei Behandlungs- oder den Kontrollgruppen zugeteilt. „In der Studie wollen wir überprüfen, ob man bei Menschen mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von Covid-19 durch eine frühzeitige antivirale Therapie eine stationäre Aufnahme und einen schweren Krankheitsverlauf verhindern kann. Dies würde einerseits den Betroffenen direkt helfen und könnte andererseits auch die Krankenhäuser entlasten“, sagen die Studienleiter Verena Keitel-Anselmino, Thorsten Feldt und Björn-Erik Ole Jensen von der Uni-Klinik.