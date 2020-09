Nur eingeschränkt erreichbar : Uniklinik Düsseldorf sagt wegen IT-Problemen Operationen ab

Düsseldorf Die Universitätsklinik Düsseldorf war am Donnerstag wegen Problemen mit der IT nur eingeschränkt erreichbar. Das Krankenhaus meldete sich von der Notfallversorgung ab, auch geplante Behandlungen wurden abgesagt.

