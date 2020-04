Corona-Nachbarschaftshilfe : Uniklinik Düsseldorf nimmt zwei Niederländer auf

Am Nachmittag wurde der erste Patient aus den Niederlanden mit einem Hubschrauber nach Düsseldorf gebracht. Foto: Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf Es ging in Baden-Württemberg los, wo Corona-Patienten aus Frankreich aufgenommen wurden. Jetzt hilft NRW den Niederlanden: Zwei Corona-Kranke aus der Provinz Limburg werden in Düsseldorf behandelt.

Der erste Patient ist bereits gegen 16 Uhr am Montag mit einem Hubschrauber zum UKD verlegt worden und wird auf der Intensivstation von dem Team betreut, das auch bisher die Versorgung intensivpflichtiger Corona-Patienten übernommen hat. Der zweite Patient wird für später am Abend erwartet. Beide Verlegungen werden aus der niederländischen Provinz Limburg vorgenommen.

Das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hatte sich für die Übernahme niederländischer Patienten eingesetzt, weil die Intensivkapazitäten im Nachbarland deutlich eingeschränkter sind. Während es in Deutschland rund 34 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner gibt, hält die Niederlande nur sieben vor. In NRW gibt es rund 5000 Intensivbetten, davon ca. die Hälfte in Krankenhäusern der Maximalversorgung und Universitätskliniken wie dem UKD.