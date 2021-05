Ermittlungen gegen Betreiber : Uniklinik Düsseldorf kündigt Testzentrum die Räume

Düsseldorf Das größte Krankenhaus der Stadt reagiert damit auf die aktuelle Kritik am Betreiber MediCan. Patienten und Besucher sollen ab Juni umliegende Zentren nutzen. Das Gesundheitsamt behält sich unterdessen Prüfungen einzelner Zentren vor.

Angesichts der Berichte über mangelhafte Abläufe und der Ermittlungen gegen den Betreiber hat die Uniklinik Düsseldorf dem Unternehmen MediCan den Nutzungsvertrag für die Räume auf ihrem Gelände gekündigt. Gerade im Bereich eines Krankenhauses müsse ein tiefes Vertrauen in die Testangebote vor Ort bestehen, hieß es dazu: „Dies ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr gewährleistet.“ Ab dem 1. Juni steht das Testzentrum demnach nicht mehr zur Verfügung, an einer neuen Lösung werde aber gearbeitet, hieß es dazu.

Das Unternehmen MediCan betreibt in Düsseldorf weitere Zentren, laut Internetseite am Flughafen und am Bahnhof. Eine weitere Teststelle in Bilk hat offenbar inzwischen den Betreiber gewechselt, das Zentrum hat nun einen anderen Namen.