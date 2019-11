Polizeieinsatz an der Uniklinik Düsseldorf : Krankenschwester bei Tumult in Notfallambulanz leicht verletzt

Düsseldorf In der Notfall-Ambulanz der Uniklinik Düsseldorf sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren teils blutüberströmt aufgetaucht und hätten lautstark eine sofortige Behandlung gefordert. Ein Augenzeuge berichtet von einem Klima der Angst.

In einer E-Mail, die auch die Redaktion der Rheinischen Post gegangen ist, schreibt ein Augenzeuge des Vorfalls: „Was ich dort erlebt habe, macht mich nachdenklich und äußerst traurig. Nachts stürmten plötzlich eine große Gruppe Südländer in die Notaufnahme und zeigten, dass sie sich an keine Regeln halten. Sie gingen in den mit einer verschlossenen Tür gesicherten Behandlungsbereich und nahmen auf niemanden Rücksicht. Bei den Krankenschwestern und Ärzten war deutliche Angst erkennbar. „Wieso kann sich eine Gruppe an einer Örtlichkeit, wo Menschen um ihr Leben kämpfen so verhalten?“, heißt es in der EMail.