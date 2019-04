Gesundheit : Uniklinik in neuer Allianz gegen den Krebs

Uniklinik in neuer Allianz gegen den Krebs

Düsseldorf Ein neuer Zusammenschluss mit Aachen, Bonn und Köln soll die Behandlung verbessern. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt den Verbund mit sechs Millionen Euro.

Die Düsseldorfer Uniklinik schließt sich mit Aachen, Bonn und Köln zu einem sogenannten Onkologischen Spitzenzentrum (Comprehensive Cancer Center – CCC) zusammen. Das berichtete die Deutsche Krebshilfe am Donnerstag und wertete die Kooperation als „ erhebliche Weiterentwicklung der Krebsmedizin sowie eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau“. Die Krebshilfe fördert den Verbund zunächst mit sechs Millionen Euro für vier Jahre.

Mehr als 200 Fachkliniken und Institute sollen darin als „Centrum für Integrierte Onkologie – CIO Aachen Bonn Köln Düsseldorf (ABCD)“ zusammenarbeiten, um die bestmögliche Krebsversorgung zu gewährleisten und innovative Erkenntnisse aus der Forschung schnell in die klinische Praxis zu überführen. „Krebs ist eine der größten Herausforderungen für die moderne Medizin“, sagt der Direktor des CIO Düsseldorf und der Klinik für Urologie an der Uniklinik, Peter Albers: Man werde nun Know-how bündeln und standortübergreifende Behandlungskonzepte anbieten.

An der Uniklinik wird man den Angaben zufolge schnell konkrete Verbesserungen bemerken. So soll die Anlaufstelle für Tumorpatienten ausgebaut werden, jeder Tumorpatient kann kostenfrei an beispielsweise Zweitmeinungssprechstunden teilnehmen. Zukünftig werden außerdem Patientenlotsen die Tumorpatienten durch die geplante Diagnostik führen. Nach der Behandlung wird eine Krebsberatungsstelle alle Schritte zur Bewältigung sozialer und gesundheitlicher Folgen einer Krebsbehandlung begleiten.