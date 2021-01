Bundesamt für IT-Sicherheit : Hackerattacke auf Uniklinik Düsseldorf wäre verhinderbar gewesen

Düsseldorf Offenbar hätte eine einfache IT-Grundsicherung gereicht, und der Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uniklinik wäre gescheitert. Das gab das Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik am Montag bekannt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich zum Hackerangriff auf die Uniklinik in Düsseldorf im September 2020 geäußert. Er hätte schon mit dem einfachen Grundschutz des BSI verhindert werden können, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm am Montag bei einem Kongress der NRW-Landesregierung zur inneren Sicherheit.