Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung : Hacker erpressen Düsseldorfer Uniklinik - Frau stirbt nach zu später Behandlung

Die Uniklinik in Düsseldorf wurde von Hackern angegriffen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Der IT-Ausfall an der Düsseldorfer Uniklinik beruht nach Angaben der Landesregierung auf einem Hacker-Angriff mit Erpressung. Nun gibt es auch Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, da eine Patientin nach Verzögerungen bei der Behandlung starb.

Hintergrund des Ausfalls ist nach Analyse von Experten ein Hackerangriff, der eine Schwachstelle in einer Anwendung ausnutzte, wie die Uniklinik am Donnerstag mitteilt. Allerdings wird nun auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Laut Bericht des NRW-Justizministers starb eine Patientin, die wegen des Angriffs auf die Server der Klinik in ein weiter entferntes Krankenhaus nach Wuppertal gebracht werden musste.

Am Donnerstag, 10. September, war die IT des größten Düsseldorfer Krankenhauses weitgehend ausgefallen. Durch den Ausfall sind bereits Hunderte Operationen und Behandlungen ausgefallen. Zudem ist das Krankenhaus weiterhin von der Notfallversorgung abgemeldet, wird also nicht von Rettungsdiensten angefahren.

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sagte im Landtag, die Täter hätten nach Kontakt zur Polizei die Erpressung zurückgezogen. Die Sicherheitslücke, die die Hacker ausnutzten, habe sich in einer marktüblichen und weltweit verbreiteten kommerziellen Zusatzsoftware befunden, teilt die Uniklinik mit. In dem Zeitfenster, das die Softwarefirma zum Schließen der Lücke benötigte, seien sie Täter in die Systeme eingedrungen. Dadurch fielen nach und nach Systeme aus, Zugriffe auf gespeicherte Daten waren nicht mehr möglich, berichtet die Klinik.

Die IT-Experten haben mittlerweile den Zugang zu den Daten wiederherstellen können. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass Daten unwiederbringlich zerstört worden sind. Auch für das Abfischen von konkreten Daten seien bislang keine Belege gefunden worden.

Die Uniklinik rechnet damit, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis Patienten wieder normal behandelt werden können. „Aufgrund des Umfangs des IT-Systems und der Fülle an Daten können wir noch nicht abschätzen, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird“, sagte der Kaufmännische Direktor, Ekkehard Zimmer. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen die Zeitspanne besser abschätzen können und dann auch Schritt für Schritt wieder für unsere Patientinnen da sind.“

(hebu/top/dpa)