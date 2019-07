Erstspender bekommen Gutscheine : Uniklinik braucht dringend Blutspender

Düsseldorf Die Blutspendezentrale benötigt die Konserven vor allem für die Behandlung von Krebspatienten.

(semi) Traditionell sinkt die Bereitschaft zur Blutspende in den Sommermonaten wegen der Urlaubszeit. Ein Problem für die Uniklinik, denn zur Versorgung der Patienten braucht sie jederzeit ausreichend Blutkonserven. Die Blutspendezentrale an der Uniklinik ruft daher zu Spenden auf. Ein Aufruf, den Oberbürgermeister Thomas Geisel unterstützt, der seit vielen Jahren regelmäßig zur Blutspende geht.

Vier von fünf Menschen in Deutschland sind mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Blutspende oder Produkte, die aus einer Blutspende gewonnen werden, angewiesen. Viele Operationen und Therapien können nicht durchgeführt werden, wenn zu wenige Blutkonserven verfügbar sind. Rund 60.000 Blutpräparate werden an der Uniklinik, dem größten Krankenhaus der Region, jährlich benötigt – davon etwa 12.000 Thrombozytenpräparate, die vor allem für Krebspatienten benötigt werden. Etwa ein Drittel der dort benötigten Blutpräparate wird dort eingesetzt, es folgen Bluttransfusionen als Folge von Operationen und schweren Unfällen sowie bei Schwerkranken auf den Intensivstationen.