Unfall in Düsseldorf : Auto rammt Gebäude auf Uniklinik-Parkplatz

Unfall in Düsseldorf

Am Dienstagmorgen kollidierte der Daimler mit einem Gebäude. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf einem Parkplatz der Uniklinik ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Auto rammte ein Gebäude. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Wer am Steuer saß und was den Unfall verursachte, konnte die Polizei am Mittag noch nicht sagen. Möglicherweise sei ein internistischer Notfall (zum Beispiel ein Herzinfarkt) eine Ursache, vielleicht habe der Fahrer oder die Fahrerin auch Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Sprecher.