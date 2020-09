Hackerangriff auf Rechenzentrum in Düsseldorf : Uniklinik will nächste Woche wieder Notfallpatienten aufnehmen

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf rechnet in der kommenden Woche damit, wieder Notfallpatienten aufnehmen zu können. Ein Sicherheitspatch sei rechtzeitig aufgespielt worden.

Nach Bekanntwerden der Sicherheitsproblematik in der IT-Anwendung im Dezember 2019 ist das UKD den Hinweisen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) dazu nachgegangen. Die Empfehlungen des Herstellers der fehlerhaften Soft- und Hardwarekomponente wurden durch das UKD in Zusammenarbeit mit spezialisierten Servicefirmen vollständig umgesetzt. Auch das zur Verfügung gestellte Software-Update (Patch) wurde im System bereits am Tag der Veröffentlichung installiert, berichte die Klinik nun in einer Pressemitteilung.