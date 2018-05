Düsseldorf: Uni-Klinik wehrt sich gegen Vorwürfe

Düsseldorf Dem Krankenhaus wird in einem WDR-Bericht vorgeworfen, Patienten zu früh von der Intensivstation zu verlegen. Zudem werden elf Todesfälle in Verbindung mit einem multiresistenten Keim gebracht. Die Klinik bestreitet das.

Die Uniklinik Düsseldorf (UKD) sieht sich mit schwerer Kritik an der intensivmedizinischen Versorgung sowie der Hygiene konfrontiert, weist diese aber zurück. In einem Beitrag des "Westdeutschen Rundfunk" heißt es, bei 22 schwerstkranken Patienten sei seit Oktober 2017 ein multiresistenter Keim nachgewiesen worden, elf von ihnen seien gestorben. Zudem würden manchmal überwachungspflichtige Patienten auf die Normalstation verlegt, wenn die Intensivstation voll sei.

Das Krankenhaus betont in seiner Stellungnahme unter anderem, dass die Todesfälle nicht direkt mit dem Keim in Verbindung gebracht werden könnten, zumal es sich um "schwerstkranke Patienten" gehandelt habe. "Welchen Einfluss die Infektion auf den einzelnen Krankheitsverlauf bei den extrem schweren Grunderkrankungen hatte, ist nicht feststellbar", heißt es von der Klinik. Von den 22 Patienten, bei denen der Keim nachgewiesen wurde, entwickelten demnach nur zwölf tatsächlich eine Infektion.

Zur Verlegung von Patienten von den Intensiv- auf andere Stationen erklärte die Klinik gestern, diese erfolge stets nach einem abgestuften Versorgungskonzept. Die Mehrzahl der Patienten werde nicht direkt auf Normalstationen verlegt, sondern wegen des noch erhöhten Überwachungsbedarfs zunächst auf so genannte Intermediate Care Einheiten: "Dort erfolgt eine engmaschige Überwachung (...), wodurch auftretende Komplikationen zeitgerecht erkannt werden können." Die Uniklinik verweist auch auf die Rate an ungeplanten frühen Wiederaufnahmen von Patienten zurück auf die Intensivstation. Diese liege im UKD "stets unterhalb der national und international akzeptierten Schwellen".

Die Belastung des Pflegepersonals an der Uniklinik war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema. So hatte es mehrfach Warnstreiks gegeben, mit denen die Pfleger und Schwestern einen Entlastungstarifvertrag forderten. Die Uniklinik hatte auf einen großen Zuwachs an Pflegekräften (plus sieben Prozent Vollkräfte 2017) verwiesen und zum Jahreswechsel ein neues Dienstplansystem mit kürzeren Schichten eingeführt.