Universitätsklinikum Düsseldorf: Benratherin bringt gesunden Jungen nach Tumor-OP zur Welt

Düsseldorf Daniela Schiavano wurde während der Schwangerschaft ein Tumor im Unterbauch entfernt. Am Donnerstag kam ihr Sohn nach einem Kaiserschnitt zur Welt.

Daniela Schiavano (40) war gerade in der 29. Schwangerschaftswoche, als sie starke Schmerzen in der Seite bekam. Im Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) wurde daraufhin ein Tumor am Eierstock festgestellt. Die 40-Jährige musste operiert werden – trotz bestehender Schwangerschaft. Am letzten Donnerstag hat die Benratherin im UKD einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Anderen werdenden Müttern möchte sie Mut machen. „Man darf nie aufgeben und muss daran glauben, dass alles gut wird“, sagt sie.