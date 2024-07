Zentrum für Digitale Medizin Uni Düsseldorf holt mehr als 100 Spezialisten für KI-Medizin in Ex-Henkelgebäude

Noch sieht man dem Gebäude an der Henkelstraße 230 in Reisholz nicht an, was demnächst dort entstehen wird – man spürt nur, dass etwas verschwindet. Bis vor Kurzem war hier die Zentrale der Haarkosmetik-Marke Schwarzkopf, das bekannte Logo ziert die Backsteinfassade. Doch vor dem Eingang stehen schon die Baucontainer, Handwerker schmeißen alte Elektrogeräte hinein, innen im Gebäude wird gerade die gesamte Technik erneuert. Aktuell hängt das Logo des Henkel-Konzerns am Empfang, aber schon im Frühjahr 2025 soll dieses Haus ein universitäres Forschungszentrum sein.