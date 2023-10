Jüdische Studenten schlagen Alarm Strafanzeige wegen Palästina-Graffiti an Düsseldorfer Universität

Unbekannte haben an mehreren Stellen auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität (HHU) Graffiti zum Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gesprüht. Neben dem Slogan „Free Palestine“ und dem Hashtag Gaza wurde die palästinensische Flagge an Wände und Stromkästen gesprüht. Am Gebäude Oeconomicum wurden Flugblätter mit Bildern von israelischen Geiseln abgerissen. Die Rektorin der HHU, Anja Steinbeck, kündigte am Sonntag im Gespräch mit unserer Redaktion an, die Universität werde Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Die Graffiti sollen so schnell wie möglich entfernt werden, vermutlich wird das am Montag der Fall sein.