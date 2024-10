Heinrich-Heine-Gastprofessur in Düsseldorf So kommt man in die Vorlesung von Charlotte Knobloch

Mit Charlotte Knobloch als Heinrich-Heine-Gastprofessorin setzt die Heinrich-Heine-Universität (HHU) ein weiteres Zeichen gegen Antisemitismus und Holocaust-Verleugnung, aber auch für den Dialog. Die Holocaust-Überlebende, die mehrere Jahre Präsidentin des Zentralrats der Juden war, wird zwei Vorlesungen an der HHU halten. Am 31. Oktober, 16.30 Uhr, wird über „In Deutschland angekommen?“ sprechen. Am 8. Oktober startet die Anmeldephase für einen Platz in der Vorlesung. Um die Sicherheit vor Ort sicherzustellen, stehe die Uni in „intensivem Austausch mit der Polizei“, so ein Uni-Sprecher auf Anfrage.