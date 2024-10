Semesterstart in Düsseldorf „Es liegt an uns, die Zukunft zu gestalten“

Düsseldorf · Bei der Begrüßung der Studienanfänger schlug Uni-Rektorin Anja Steinbeck ermutigende, aber auch ernste Töne an. Und sie erinnerte am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel an die Opfer auf beiden Seiten.

07.10.2024 , 15:27 Uhr

Uni-Rektorin Anja Steinbeck, Elif Benli (2. v. l., AStA), Christoph J. Börner (Prorektor für Studienqualität und Lehre) und die Moderatorin der Veranstaltung, Sophie Rhinow, bei der traditionellen Erstsemester-Begrüßung. Foto: Anne Orthen

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf